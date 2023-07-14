Трамп: решение Байдена о мобилизации резервистов подталкивает США к третьей мировой войне

Оно также говорит об истощении американских вооруженных сил, заявил экс-президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена о мобилизации 3 тыс. резервистов говорит об истощении американских вооруженных сил и ведет США к третьей мировой войне. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Решение Байдена мобилизовать резервы доказывает, что его безудержная эскалация ситуация на Украине довела до предела американские вооруженные силы", - отметил он.

"Джо Байден не может даже подняться по трапу самолета, не споткнувшись. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация, - толкать нас все дальше к третьей мировой войне", - добавил Трамп.

Байден в пятницу подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США.

При этом после повышения численности американского контингента в Европе примерно на 20 тыс. человек в феврале 2022 года общее число американских военнослужащих в странах ЕС составляет порядка 100 тыс.