Глава Минобороны Британии заявил, что его слова об Украине были неверно поняты

По словам Бена Уоллеса, он "говорил о необходимости того, чтобы Украина иногда признавала, что во многих странах и парламентах она не имеет такой же сильной поддержки, как в Соединенном Королевстве"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что его слова о том, что Запад хочет видеть благодарность со стороны Киева, были искажены некоторыми СМИ.

"Мой комментарий по поводу того, как лучше поддерживать Украину, вызвал много интереса и в некоторых случаях был неверно интерпретирован", - написал Уоллес в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Я говорил о необходимости того, чтобы Украина иногда признавала, что во многих странах и парламентах она не имеет такой же сильной поддержки, как в Соединенном Королевстве. Я говорил не столько о правительствах, сколько о гражданах и парламентариях по всему миру", - добавил он, пояснив, что указывал на важность ведения диалога с теми, кого по-прежнему необходимо убеждать в необходимости поддерживать Киев.

В среду на саммите НАТО в Вильнюсе Уоллес, сделав целый ряд оговорок, заявил, что хотел бы предостеречь Украину от слишком жесткой риторики в адрес союзников, поскольку "люди хотят видеть благодарность", вне зависимости от того, нравится ли это Киеву или нет. Он также рассказал, что во время прошлогоднего визита на Украину киевские власти предоставили ему список необходимого ВСУ вооружения, который напомнил ему список покупок при походе в магазин. По его словам, он отреагировал на это, заявив, что Великобритания не является для Украины аналогом интернет-магазина Amazon для поставок всего того оружия, которое Киев хочет получить.

"Мои слова по поводу Amazon были сказаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что характер отношений между Соединенным Королевством и Украиной не транзакционный, а партнерский, - добавил Уоллес. - Лично я буду продолжать поддерживать Украину до конца - столько, сколько это потребуется, но в национальных парламентах часто сталкиваются различные интересы, так что Украине и Соединенному Королевству необходимо продолжать стимулировать как можно более сильную поддержку, пользуясь фактами и дружбой".

Высказывания Уоллеса были восприняты многими политическими обозревателями как адресованный Украине упрек в неблагодарности. В ответ на просьбу пояснить слова своего министра, глава правительства Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский благодарен странам Запада за оказываемую Киеву военную помощь. Сам Зеленский тогда же заявил, что не вполне понял суть высказанных претензий, но, по его словам, украинцы могли бы каждое утро, проснувшись, благодарить лично Уоллеса.

Пост главы британского Минобороны в Facebook к настоящему моменту собрал больше 2,5 тыс. комментариев. Большинство из них - слова благодарности на английском языке от граждан Украины.

В новость внесена правка (23:13 мск) - передается с исправлением должности министра в лиде, верно - министр обороны Великобритании.