Суд в США оставил россиянина Вадима Конощенка под стражей

В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка уточнили, что мужчина вину не признал

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Бруклине в ходе первичных слушаний оставил под стражей россиянина Владимира Конощенка, экстрадированного ранее из Эстонии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка.

"Вадим Конощенок предстал перед судом. Вину он не признал. В освобождении под залог ему было отказано", - сказал сотрудник офиса.

Позднее в прокуратуре округа уточнили, что следующее заседание в рамках предварительных слушаний по делу Конощенка состоится 31 июля.

Конощенок обвиняется в незаконной закупке электроники для ВПК РФ, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В конце 2022 года американская прокуратура сообщила об аресте в США неких Алексея Браймана и Вадима Ермоленко, а также о задержании 6 декабря в Эстонии Вадима Конощенка, которого власти США называют сотрудником российских спецслужб. Как утверждается в материалах дела, "Конощенок в электронной переписке открыто называл себя полковником ФСБ". После обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенка, там якобы было обнаружено порядка 170 кг патронов различных калибров.

По версии гособвинения, Ермоленко и Брайман помогали переправлять для Конощенка различную электронику и оборудование в Эстонию.