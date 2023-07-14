Мезенцев заявил, что славянское братство открыто для всех

Госсекретарь Союзного государства отметил, что радость на Международном фестивале искусств дарят не только самые яркие и одаренные представители белорусской и российской культуры, но и гости из других стран

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Славянское братство всегда открыто для тех, кто хочет быть рядом, вне зависимости от религии и географической удаленности. Об этом на концерте в рамках Дней Союзного государства, проходящих на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы причастны к этим эмоциям, радости общения и пониманию единых корней славянского братства, которое всегда держит двери открытыми перед теми, кто хочет быть с нами рядом вне зависимости от религии, опыта, близости географической или какой-то другой от нас. Мы по-другому не можем", - сказал Мезенцев, выступление которого транслировал телеканал "Беларусь-1".

Госсекретарь отметил, что радость на форуме искусств дарят не только самые яркие и одаренные представители белорусской и российской культуры, но и гости из других стран.

"И пусть все те, у кого история стран насчитывает пару сотен лет, не указывают нам, как нам жить, а вглядятся в наши лица, в наши улыбки и почувствуют, как мы думаем вместе, живем вместе, и пусть чувствуют биение наших сердец и душ", - указал Мезенцев.

За творческое воплощение дружбы между народами Белоруссии и России представителям двух стран были вручены дипломы и памятные подарки Постоянного комитета Союзного государства. В числе отмеченных генеральный директор Большого театра Белоруссии Екатерина Дулова, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, директор национального филиала межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии Ольга Шпилевская.