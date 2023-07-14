Адвокат назвал незаконным решение суда об аресте наместника Киево-Печерской лавры

По словам Никиты Чекмана, митрополит Павел болен диабетом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Решение суда об аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла незаконно из-за того, что он болен диабетом. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Решение суда является полным беззаконием под прикрытием правосудия. По надуманным причинам митрополита Павла отправили за решетку, хотя он пожилого возраста и у него сахарный диабет, он инсулинозависимый. Сторона защиты ссылалась на нормы Европейского суда по правам человека, который фактически обязал Украину выплатить деньги заявителю, отправленному в СИЗО с сахарным диабетом. В условиях содержания под стражей нельзя надлежащим способом обеспечить диету, питание и инъекции инсулина", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

"Это фактически является пытками и попыткой лишить архиерея УПЦ жизни", - подчеркнул адвокат.

Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа. Прокуратура просила суд отправить его под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его арестуют с вероятностью 99%.

В конце марта власти разорвали с канонической УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля СБУ предъявила наместнику лавры обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, которая несколько раз продлевалась. 30 июня Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил эту меру пресечения на два месяца. Сам наместник лавры сообщал, что получал от правоохранителей предложение закрыть дела при условии, что он больше не будет выступать против раскольнической Православной церкви Украины и ее главы Епифания. 13 июля СБУ обвинила наместника в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ, а также ходатайствовала об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей.