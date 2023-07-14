В Молдавии считают, что ЕС и США должны стать посредниками на переговорах по Приднестровью

Вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян выразил такое мнение, комментируя возможность возобновления переговоров в формате "пять плюс два"

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Европейский союз и США, выступающие наблюдателями на переговорах по приднестровскому урегулированию, должны получить статус посредника. Такое мнение выразил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, комментируя возможность возобновления переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

"Возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" или в некоем новом формате невозможно без повышения статуса ЕС и США. Формат должен быть пересмотрен, чтобы у ЕС был другой статус. И у США должен быть такой же статус. Статус посредника, а не наблюдателя", - сказал Серебрян в эфире телеканала TVR MOLDOVA. Вместе с тем он признал, что западные партнеры их спрашивают: "Вы же не можете обсуждать с ОБСЕ или ЕС вывод российских войск или вооружений. Для этого нужна Россия". "Но не с сегодняшней Россией мы это будем обсуждать. Это следует понять", - пояснил вице-премьер.

По его мнению, главным препятствием для возобновления переговоров сейчас является конфликт на Украине. "Пока Киев и Москва не достигли соглашения, говорить о переговорах мы не можем", - сказал он.

Ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о необходимости возобновления переговоров в формате "пять плюс два". Они не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала некоторые жесткие заявления в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.