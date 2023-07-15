14 июля, 22:02

Конгрессмен потребовал от Блинкена пояснений после отстранения спецпредставителя по Ирану

Майкл Маккол выразил обеспокоенность тем, что Госдепартамент "утаивает от Конгресса даже самые базовые детали дела" Роберта Мэлли, которому отводилась "крайне важная роль"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол потребовал от американского госсекретаря Энтони Блинкена провести закрытый брифинг в связи с временным отстранением спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли и возможным нарушением им режима секретности.

"Согласно имеющейся информации, в отношении спецпредставителя США по Ирану ведется расследование ФБР. Несмотря на всю серьезность ситуации, Госдепартамент не смог предоставить комитету какой-либо содержательной информации в своем письме от 11 июля. Это недопустимо", - говорится в письме, которое Маккол направил Блинкену в пятницу.

Законодатель рассчитывает, что брифинг пройдет не позднее 26 июля. Как подчеркнул Маккол, его беспокоит, что Госдепартамент "утаивает от Конгресса даже самые базовые детали дела" Мэлли, которому отводилась "крайне важная роль" и который имел доступ к секретной информации.

В конце июня телеканал CNN сообщил, что Мэлли был временно отстранен от должности и отправлен в неоплачиваемый отпуск, а его обязанности временно исполняет Абрам Пейли. Тогда же источник CNN указал, что расследование в отношении спецпредставителя ведется в Госдепартаменте. Мэлли подтвердил эту информацию и заявил, что рассчитывает на благополучное и скорое завершение расследования.

7 июля портал Semafor со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что к расследованию подключилось ФБР. Это повышает серьезность дела и предполагает, что речь идет о "чем-то большем, нежели небрежное обращение с документами". 

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