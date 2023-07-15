14 июля, 23:36

Fox: Байден сделал вид, что хочет покусать девочку в Хельсинки

AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

По информации телеканала, американский президент также попытался поцеловать ребенка в щеку

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг попытался в шутку укусить девочку в аэропорту Хельсинки, откуда он возвращался в Вашингтон после участия во встрече с главами правительств стран Северной Европы. На это в пятницу обратил внимание телеканал Fox News.

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На опубликованной им видеозаписи американский лидер наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает ее за плечо. После этого Байден попытался поцеловать ребенка в щеку, но девочка отвернула голову.

Президенту в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. 

Теги:
СШАФинляндияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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