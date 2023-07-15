AFP: ООН обеспокоена условиями Дамаска для доставки помощи через пункт "Баб-эль-Хава"

В Организации Объединенных Наций считают, что письмо сирийских властей, разрешающее использование этого пункта пропуска, "содержит два неприемлемых условия"

ТАСС, 15 июля. ООН выражает обеспокоенность в связи с "неприемлемыми условиями", выдвинутыми Дамаском для использования пункта пропуска "Баб-эль-Хава" в целях доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщило AFP со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Письмо сирийских властей, разрешающее использование этого пункта пропуска между Турцией и Сирией, "содержит два неприемлемых условия", говорится в документе, направленном 14 июля в Совет Безопасности ООН Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Правительство [Сирии] указало, что ООН не должна общаться с организациями, обозначенными как "террористические", однако ООН и ее партнеры должны продолжать взаимодействовать с соответствующими государственными и негосударственными субъектами, что оперативно необходимо для проведения безопасных и беспрепятственных гуманитарных операций", - цитирует AFP документ УКГВ.

В письме Дамаска также содержится призыв к наблюдению за деятельностью ООН со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП). УКГВ отметило, что это требование "не соответствует ни независимости ООН, ни практической целесообразности, учитывая, что МККК и САКП не присутствуют на северо-западе Сирии", передает агентство.

Постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг 13 июля объявил, что Дамаск разрешает использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, однако занимающиеся этой работой ООН и подведомственные ей агентства должны координировать свои усилия с центральными властями страны.

Источники в организации сообщали ТАСС, что Саббаг направил в секретариат и Совет Безопасности ООН письмо, в котором уведомил о продлении работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава". Пункт функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма.