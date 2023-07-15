Президент Туркмении освободил от должности министра энергетики

Сердар Бердымухамедов назначил новым главой ведомства Аннагельды Сапарова

АШХАБАД, 15 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра энергетики страны Хаджимухаммета Реджепмырадова за допущенные в работе ошибки. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам прошедшего накануне расширенного заседания кабмина страны.

Новым министром энергетики Бердымухамедов назначил Аннагельды Сапарова, до этого занимавшего должность заместителя главы ведомства. Реджепмырадов возглавлял министерство с августа 2021 года. В январе этого года президент Туркмении также сменил вице-премьера, курирующего электроэнергетику, строительство и промышленность: вместо Чарымырата Пурчекова эту должность занял Баймырат Аннамаммедов.

Кроме того, в ходе заседания глава государства за недочеты в работе освободил Ныязлы Ныязлыева от должности руководителя государственного концерна "Туркменхимия". В январе президент в числе других чиновников топливно-энергетической сферы объявлял Ныязлыеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки. Новым председателем госконцерна назначен Доврангельды Сапбаев, до этого возглавлявший Ахалский завод по производству бензина из природного газа.

В то же время, по словам Аннамаммедова, за первое полугодие 2023 года объем производства электроэнергии в стране вырос на 6,7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, объем ее экспорта увеличился на 7,7%. Абсолютные цифры не уточняются. В настоящее время туркменскую электроэнергию экспортируют в Афганистан, Иран, Киргизию и Узбекистан.