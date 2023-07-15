AP: США изучают варианты противодействия ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии

Агентство со ссылкой на неназванного представителя Пентагона передает, что действия российской авиации "в минувшие выходные затруднили нанесение удара по лидеру "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка)

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. США рассматривают варианты противодействия якобы возросшей активности ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По его утверждению, действия российской авиации "в минувшие выходные затруднили нанесение удара по лидеру "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). Представитель Пентагона не пояснил, какие именно варианты противодействия российской авиации рассматривают США. При этом возросшая, по его словам, с марта этого года активность ВКС РФ якобы вызвана "нарастающим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством с целью попытаться вынудить США покинуть Сирию".

Как утверждал представитель Пентагона, "США озабочены тем, что российские летчики могут сбить беспилотник Reaper и что в Москве считают, что такого рода действия не грозят значительным военным ответом со стороны США". При этом, как сообщает AP со ссылкой на чиновника, в Вашингтоне "не верят, что российская авиация планирует сбрасывать бомбы на войска США или сбивать пилотируемые самолеты". По словам представителя американского военного ведомства, США "не уступят территорию и продолжат полеты в западной части страны в рамках миссий по борьбе с ИГ".

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. По его словам, подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов с участием гражданских воздушных судов.

Кроме того, были зафиксированы 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции.