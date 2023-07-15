15 июля, 03:47
Военная операция на Украине

СМИ: забастовки на складе Минобороны Британии могут осложнить поставки ракет для ВСУ

По данным газеты Mirror, более 50 ключевых работников оружейного склада в Шотландии устроили стачку из-за недовольства размером зарплаты

ТАСС, 15 июля. Забастовки на секретном складе Министерства обороны Великобритании могут осложнить отправку ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину. Об этом в пятницу сообщила газета Mirror со ссылкой на источник.

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По данным издания, более 50 ключевых работников оружейного склада в Шотландии в пятницу устроили забастовку из-за недовольства размером заработной платы и намерены объявить новую стачку в понедельник.

Отмечается, что с этого склада отправляют ракеты Storm Shadow и Brimstone ВСУ и оружие для британских подводных лодок, находящихся на базе ВМС Фаслейн в Шотландии. Согласно источникам газеты, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени, они могут повлиять на поставки ракет на Украину.

Минобороны Великобритании приняло "чрезвычайные меры", сообщает газета. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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