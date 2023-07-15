15 июля, 03:53
Военная операция на Украине

Глава МИД ФРГ заявила, что "каждый день" работает над окончанием конфликта на Украине

Henry Nicholls/ Pool Photo via AP
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
© Henry Nicholls/ Pool Photo via AP

Анналена Бербок добавила, что Киев "нуждается в дополнительной военной поддержке"

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в дополнительной военной поддержке, но, несмотря на это, усилия для достижения мира прикладываются "каждый день".

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По ее утверждению, за ситуацию на Украине несет ответственность Россия. "Каждый день мы все делаем для того, чтобы люди на Украине вновь могли жить в мире", - сказала Бербок, выступая на дискуссионном мероприятии в городе Хемниц (федеральная земля Саксония).

Глава МИД также заявила, что Украина "нуждается в дополнительной военной поддержке". "Нам бы хотелось, чтобы мы могли ее быстро прекратить. Это стоит невероятно много денег. Мы не хотим военного противостояния в Европе", - отметила Бербок. Однако, по ее словам, Киев продолжает нуждаться в оружии.

Власти ФРГ неоднократно говорили, что собираются оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь "столько, сколько потребуется". К настоящему моменту с февраля 2022 года Германия потратила на поддержку киевских властей почти €17 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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