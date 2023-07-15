В Никарагуа назначили нового посла в Евросоюзе

Предыдущего главу дипмиссии объявили персоной нон грата

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Никарагуа назначило нового посла в Евросоюзе после того, как прошлый глава дипмиссии был объявлен персоной нон грата. Соответствующий указ был опубликован в пятницу в официальном издании La Gaceta.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Сесара Аугусто Кастаньеду Лакайо главой дипмиссии Республики Никарагуа в Европейском Союзе и представителем при Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в документе.

Как пишет газета La Prensa, накануне вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила, что правительство страны выдало агреман послу ЕС Фернандо Понсу Канто. В Манагуа уже давали предварительное согласие на его назначение, но затем отозвали агреман. По словам главы МИД страны Дениса Монкады, такое решение было принято в связи с заявлением внешнеполитической службы ЕС по случаю пятой годовщины антиправительственных акций протеста в Никарагуа, в котором Брюссель обвинил власти страны в "систематических репрессиях".

Трения между Брюсселем и Манагуа обострились в конце сентября 2022 года, когда делегация ЕС в ООН потребовала от Никарагуа освободить политических заключенных и восстановить демократию в стране. Латиноамериканская республика в ответ на это требование объявила посла ЕС в стране персоной нон грата, Евросоюз пошел на аналогичный шаг, чем и была вызвана необходимость замены послов.