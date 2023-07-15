Жапарова пригласили принять участие в саммите лидеров арабских и центральноазиатских стран

Мероприятие пройдет 19 июля в Джидде

БИШКЕК, 15 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров получил приглашение принять участие в предстоящем саммите лидеров арабских государств и стран Центральной Азии, который состоится 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахима бин Ради Аль-Ради. Посол вручил Садыру Жапарову послание от короля Саудовской Аравии с приглашением принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств залива и стран Центральной Азии с участием лидеров стран, который пройдет 19 июля в городе Джидда", - говорится в сообщении.

Как заявил в ходе встречи Жапаров, Киргизия придает большое значение укреплению и развитию двусторонних отношений с Саудовской Аравией.

"Особый акцент президент сделал на имеющийся большой потенциал для дальнейшего двустороннего взаимодействия и расширения торгово-экономических связей", - отметили в пресс-службе.

В частности, киргизский лидер высоко оценил оказанную Саудовской Аравией поддержку в реализации социально-экономических проектов в республике по линии Саудовского фонда развития, а также "с удовлетворением отметил двустороннее сотрудничество в сфере туризма", в том числе планируемый в самое ближайшее время запуск прямых регулярных авиарейсов между двумя странами.