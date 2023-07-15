15 июля, 06:03

КНР выразила надежду на соблюдение Южной Кореей принципа "одного Китая"

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что тайваньский вопрос лежит в основе принципов отношений Пекина и Сеула

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. КНР надеется на надлежащее соблюдение Республикой Корея (РК) принципа "одного Китая". Об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И в ходе встречи с главой МИД РК Пак Чином.

"Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая и касается политической базы и принципов китайско-корейских отношений. Китай надеется, что корейская сторона будет осмотрительно и надлежащим образом придерживаться принципов "одного Китая", - приводит его слова в субботу сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также подчеркнул, что КНР "готова работать с РК над восстановлением взаимного доверия и возвращением стратегического партнерства между двумя странами в русло здорового и стабильного развития". 

Теги:
КитайРеспублика КореяТайваньВан И
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