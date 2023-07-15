Минобороны Китая анонсировало совместные учения с ВС РФ в Японском море

По данным ведомства, они пройдут в ближайшее время

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России и Китая в ближайшее время проведут совместные учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Соответствующее заявление опубликовало на сайте в субботу Министерство обороны КНР.

"В соответствии с годовым планом сотрудничества между ВС России и Китая российские военные в ближайшее время направят ВМФ и ВВС для участия в учениях "Север. Взаимодействие-2023", которые организованы Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и пройдут в середине 2023 года в Японском море", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что целью учений станет "поддержание безопасности стратегических морских каналов, повышение уровня стратегической координации между китайскими и российскими вооруженными силами, повышение способности совместными усилиями поддерживать региональный мир и стабильность и реагировать на различные вызовы безопасности".