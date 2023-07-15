15 июля, 07:11,
обновлено 15 июля, 07:21

Yonhap: президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину

Это первый визит Юн Сок Ёля в страну с момента избрания в 2022 году

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский президент вместе с женой прибыл на Украину из Польши, где он находился в рамках своего европейского турне для участия в саммите НАТО, уточняет агентство. По информации Yonhap, Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу у него также состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента избрания в 2022 году. Последний раз южнокорейский президент проводил встречу с Зеленским в мае этого года в японской Хиросиме, где проходил саммит G7. 

Теги:
УкраинаРеспублика КореяЗеленский, Владимир АлександровичЮн Сок Ёль
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