Yonhap: президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину

Это первый визит Юн Сок Ёля в страну с момента избрания в 2022 году

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский президент вместе с женой прибыл на Украину из Польши, где он находился в рамках своего европейского турне для участия в саммите НАТО, уточняет агентство. По информации Yonhap, Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу у него также состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента избрания в 2022 году. Последний раз южнокорейский президент проводил встречу с Зеленским в мае этого года в японской Хиросиме, где проходил саммит G7.