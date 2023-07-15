Немецкий политик призвал Запад не отказываться от дипломатии в конфликте на Украине

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених считает, что в международной политике укоренился образ мыслей по принципу "друг или враг"

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Государства, которые поставляют оружие Украине, не должны отказываться от дипломатии. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу интервью в газете Welt am Sonntag глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

"Страны, которые нашли в себе готовность к поставкам [оружия Украине], должны ответственно относиться к своей роли. Мы взяли на себя обязательства перед украинским правительством, которое действует на основе принципов Устава ООН и права на самозащиту. Отсюда произрастает ответственность постоянного поиска и других путей <…> [завершения конфликта]. Именно по этой причине с самого начала я выступал за то, чтобы параллельно с поставками оружия выступать за дипломатические инициативы. Но такую мою мысль зачастую сокращали, будто я выступаю за переговоры без каких-либо условий с [президентом России Владимиром] Путиным.

По мнению социал-демократа, сейчас в международной политике укоренился образ мыслей по принципу "друг или враг", и Запад также имеет отношение к этому явлению. "Такое черно-белое мышление было продолжено в ходе противоречившего международному праву вторжению в Ирак в 2003 году, сильно разделив международное сообщество", - отметил Мютцених.

Отвечая на вопрос, достаточно ли сейчас прилагается сил для достижения прекращения огня на Украине, он сказал: "Такое точно делается закулисно". При этом Мютцених напомнил о недавних мирных инициативах африканских стран, Бразилии и Китая.

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что собираются оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь "столько, сколько потребуется". К настоящему моменту с февраля 2022 года Германия потратила на поддержку киевских властей почти €17 млрд.