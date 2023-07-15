Глава Суверенного совета Судана может возглавить делегацию страны на саммите РФ - Африка

В посольстве республики в Москве подтвердили работу над подготовкой визита Абдель Фаттаха аль-Бурхана на это мероприятие

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан ожидается в качестве главы делегации страны на саммите Россия - Африка. Об этом сообщили ТАСС в суданском посольстве в Москве.

"Мы подтверждаем, что идет работа над подготовкой визита главы Суверенного совета Судана генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана в рамках саммита Россия - Африка", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что взаимодействие с Москвой продолжится, "несмотря на любые происшествия". "РФ - наш стратегический партнер. Никакие события не могут навредить нашим отношениям с Россией", - добавили в диппредставительстве.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".