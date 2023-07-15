МИД СРВ выступил за мирное урегулирование споров в Южно-Китайском море

Официальный представитель вьетнамского дипведомства Фам Тху Ханг отметил, что любые споры в ЮКМ должны разрешаться в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года

ХАНОЙ, 15 июля. /ТАСС/. Вьетнам подтвердил свою политику разрешения споров в Южно-Китайском море (ЮКМ) исключительно мирными средствами в соответствии с международным правом. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД СРВ Фам Тху Ханг по случаю седьмой годовщины вынесения вердикта третейским судом в Гааге, подтвердившего безосновательность претензий Китая на территории в ЮКМ.

"Последовательная политика Вьетнама заключается в том, что любые споры в Восточном (Южно-Китайском) море должны разрешаться мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, с соблюдением всех дипломатических и юридических процедур", - указала представитель внешнеполитического ведомства. При этом она напомнила, что Вьетнам "в соответствии с международным правом обладает неоспоримым суверенитетом над архипелагом Чыонгша (Спратли) и островами Хоангша (Парасельские)", принадлежность которых оспаривается рядом стран Юго-Восточной Азии и Китаем.

В 2013 году администрация тогдашнего президента Филиппин Бенигно Акино подала иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, обвинив КНР в том, что ее посягательство на 90% территории ЮКМ, расположенной в пределах так называемой линии "девяти пунктиров", нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Руководство Китая отвергло возможность решения спора в международном арбитраже и не принимало в нем участие. Начиная с 2013 года с целью укрепить свои претензии на суверенитет в ЮКМ Пекин приступил к проведению масштабных гидротехнических и строительных работ по созданию искусственных островов, а также по освоению этих территорий, что вызвало резкую критику со стороны большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На все эти обвинения Пекин отвечает отказом их принять и заявляет о законности своих территориальных притязаний в ЮКМ.

После трехлетнего рассмотрения иска Филиппин третейский суд 12 июля 2016 года признал незаконными претензии Китая на участок ЮКМ в 3,5 млн кв. км.