СМИ: США перебросили на свои базы в Сирии формирования боевиков оппозиции

По данным телеканала Al Mayadeen, боевики из бригад "Эс-Санадид" и "Суввар аль-Джейш" заняли позиции поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар и газового поля Конико в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 15 июля. /ТАСС/. Командование США усилило охрану своих военных объектов в районе нефтегазовых месторождений на востоке Сирии. Как сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen, американские военные перебросили туда подконтрольные им формирования сирийской вооруженной оппозиции.

По его информации, боевики из бригад "Эс-Санадид" и "Суввар аль-Джейш" так называемой Сирийской свободной армии заняли позиции поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар и газового поля Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Одновременно боеготовность объявлена в рядах курдских отрядов, входящих в "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывают военную поддержку США.

13 июля в северо-восточную провинцию Хасеке была переправлена из Ирака американская военная техника и материально-технические средства. По сведениям Al Mayadeen, две колонны из 100 транспортных средств, включая бронемашины, грузовики и цистерны с нефтью, проследовали через пограничный пункт "Эль-Валид" на базы США в Румейлане, Телль-Бейдаре и Эш-Шаддади.

Как отмечает телеканал, американское командование опасается возможных нападений в ближайшие дни на свои военные объекты в Сирии шиитских ополченцев, воюющих на стороне сирийской правительственной армии.

Большая часть провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восток Дейр-эз-Зора находится сейчас под контролем курдских сил. С 2015 года там было создано девять военных баз США. Несколько сотен американских военных оказывают помощь СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В Дамаске рассматривают военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.