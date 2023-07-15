15 июля, 09:26

В Китае заявили об отсутствии фундаментального конфликта интересов с ЕС

Обе стороны выступают за мультилатерализм, многополярность мира и демократизацию международных отношений, отметил руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Между Китаем и ЕС отсутствует фундаментальный конфликт интересов, так как обе страны выступают за многополярность и поддерживают руководящую роль ООН в международных отношениях. Об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов, обе стороны выступают за мультилатерализм, многополярность мира и демократизацию международных отношений, поддерживают международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций", - приводит его слова в субботу сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, будет и впредь привержен продвижению мирных переговоров и продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. 

Теги:
УкраинаКитайВан ИБоррель, Жозеп
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