Le Monde узнала о работе Индии и Франции над новым мирным планом по Украине

Газета сообщает, что эта инициатива отличается от всех ранее предложенных

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Индия совместно с Францией разрабатывает новый план урегулирования украинского конфликта, который сильно отличается от всего ранее предложенного. Об этом в субботу пишет газета Le Monde, не называя своих источников, в комментарии к итогам государственного визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж 13-14 июля.

По ее данным, Моди, хоть и не представляет себя в качестве посредника в отличие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, однако дал распоряжение своим подчиненным совместно с представителями Франции разработать мирный план по Украине, чтобы выйти из сложившегося дипломатического тупика.

Издание отмечает, что речь идет об инициативах, которые не соответствуют различным предложениям, выдвинутым, в частности, Китаем и странами Глобального Юга (этим термином называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии).

Газета подчеркивает, что Индию, воздерживающуюся при голосовании по антироссийским резолюциям в ООН, в Елисейском дворце считают важным партнером в поиске устойчивого решения по урегулированию украинского конфликта. Значительная часть бесед Моди и президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе визита была посвящена ситуации вокруг Украины, усложняющей отношения между Западом и Глобальным Югом. Ключевой фигурой последнего стал Моди, в сентябре принимающий в Нью-Дели саммит Группы двадцати (G20). Издание считает, что визит индийского премьера в Париж за два месяца до этой встречи на высшем уровне "пришелся как нельзя кстати для Макрона, который в условиях сложного украинского контрнаступления все больше озабочен поиском урегулирования конфликта путем переговоров".

Le Monde указывает, что в контексте подготовки Индией мирных инициатив саммит G20 в Нью-Дели уже воспринимается как важное событие вне зависимости от того, будет ли успешным поддерживаемое западными государствами контрнаступление Украины. Что касается Парижа, то перед G20 он надеется определить параметры напряженных переговоров на этой встрече в верхах между Западом с его идеей изоляции России и Глобальным Югом.

До этого Макрон все еще надеется принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Газета отмечает, что, хотя вопрос присутствия французского лидера на встрече носит гипотетический характер, Моди "скорее поддерживает Макрона в его желании".

Участие Макрона в БРИКС

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС, если подобное приглашение поступит.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не понимают, в каком качестве французский лидер мог бы принять участие во встрече глав стран - участниц БРИКС и с какой целью. Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщал, что Россия донесла до партнеров ЮАР, что считает неуместным участие президента Франции в саммите БРИКС.

О мирном плане Китая

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.