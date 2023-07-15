В Китае заявили, что общие интересы с Индией перевешивают разногласия

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И также выразил надежду, что индийская сторона пойдет навстречу КНР и найдет приемлемое для обеих сторон решение пограничного вопроса

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Общие интересы Китая и Индии перевешивают разногласия между двумя странами, а реализация общего развития имеет глобальное значение. Об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Общие интересы Китая и Индии как двух ведущих развивающихся стран мира и стран-соседей явно перевешивают существующие между ними разногласия, а реализация общих развития и процветания имеет глобальное показательное значение. Обе стороны должны поддерживать друг друга и добиваться совместного успеха, а не наносить ущерб и подозревать друг друга", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также выразил надежду, что индийская сторона пойдет навстречу Китаю и найдет приемлемое для обеих сторон решение пограничного вопроса. Он также отметил обеспокоенность недавними ограничительными мерами Индии в отношении китайских компаний и предложил Индии предоставить китайским организациям в стране справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду.