Yonhap: делегация Южной Кореи планирует обсудить в Киеве помощь Украине

По данным агентства, будущая поддержка не будет противоречить принципам Сеула

СЕУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Южнокорейская сторона в ходе визита президента Юн Сок Ёля на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

"Мы готовим комплексные и предметные меры по оказанию помощи и сотрудничеству между Республикой Корея и Украиной в соответствии с принципами, которых Сеул до сих пор придерживался", - сообщил сотрудник администрации южнокорейского президента.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".

В субботу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Сотрудник администрации указал, что южнокорейского лидера пригласил его коллега. Решению о визите предшествовали "внутренние дискуссии о его безопасности и необходимости", добавил он.

По данным Yonhap, Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу у него также состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента избрания в 2022 году. Последний раз южнокорейский президент проводил встречу с Зеленским в мае 2023 года в Хиросиме, где проходил саммит Группы семи.