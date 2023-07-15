Пашинян и Мишель обсудили реализацию предыдущих договоренностей

Премьер-министр Армении и председатель ЕС также затронули вопросы, связанные с запланированной трехсторонней встречей

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с председателем ЕС Шарлем Мишелем, в ходе которой стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах, и вопросы предстоящей трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Алиевым. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на субботу трехсторонней встречей, а также реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах", - говорится в сообщении.

В субботу в Брюсселе состоятся переговоры в трехстороннем формате с участием Пашиняна, Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Предыдущая встреча в этом формате состоялась 14 мая также в Брюсселе.