15 июля, 10:34

Китай выступил за урегулирование кризиса в Мьянме в рамках АСЕАН

Такой формат исключает вмешательство извне в этот вопрос, отметил руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Китай выступает за урегулирование ситуации вокруг Мьянмы в формате АСЕАН, который исключает вмешательство извне в этот вопрос. Об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

"Китай поддерживает решение проблемы Мьянмы в формате АСЕАН, выступает за устранение внешнего вмешательства в данный вопрос и формирование приемлемой для всех сторон дорожной карты", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства в субботу.

Ван И отметил, что Китай высоко оценивает усилия Таиланда в решении кризиса в Мьянме, и подчеркнул, что КНР всегда выступала за поддержание солидарности и сотрудничества в АСЕАН и намерена продолжать играть конструктивную роль в урегулировании региональных вопросов. 

Теги:
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