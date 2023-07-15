В румынском порту Констанца официально открыли военно-морские учения "Посейдон-2023"

В маневрах участвуют более 750 военных из девяти стран НАТО

БУХАРЕСТ, 15 июля. /ТАСС/. Многонациональные тактические учения НАТО "Посейдон-2023" были официально открыты в субботу в румынском порту Констанца. Об этом сообщило Радио Румынии.

В маневрах, главная тема которых - борьба с минами, участвуют более 750 военных из девяти стран НАТО - Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Румынии, США, Турции и Франции, их организовало и координирует Командование флота Румынии. "Мы проводим эти учения с целью сохранить свободными пути навигации с тем, чтобы каждый раз, когда мы обнаруживаем мину, мы были готовы [ее] уничтожить", - сказал командующий флотом, контр-адмирал флотилии Корнелиу Эуджен Кожокару.

Учения, которые ежегодно проводят по очереди Румыния и Болгария, проходят в военном порту Констанца и в учебных районах западной части Черного моря. В ходе маневров ВМС Румынии проведут проверку фрегата Regina Maria для включения в силы быстрого реагирования НАТО (NATO Reaction Force) в рамках единого пакета сил, предоставленных Румынией в распоряжение НАТО и ЕС. "Посейдон-2023" включает и эпизод по отработке межведомственного сотрудничества в случае коллективных катастроф и стихийных бедствий с многочисленными жертвами.

В учениях будут задействованы от Румынии фрегат Regina Maria, минный заградитель "Вице-адмирал Константин Бэлеску", морской тральщик "Старший лейтенант Александру Аксенте", корвет "Адмирал Петре Бэрбуняну", корабль морской поддержки и вмешательства с водолазами "Грозавул", а также учебно-боевой самолет IAR-99 "Сокол", вертолет "Пума" и взвод сухопутных войск.

От Болгарии - тральщики Tsibar и Shkval, от Франции - патрульный самолет и группа саперов, от Бельгии и США - подводные дроны и саперы. Другие страны будут представлены на учениях "Посейдон-2023" штабными офицерами и отрядами саперов.