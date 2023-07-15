В Брюсселе началась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля

Президент Азербайджана ранее провел двустороннюю встречу с председателем Евросовета

БАКУ, 15 июля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля началась в Брюсселе. Об этом сообщило государственное информационное агентство Azertag.

В пятницу Алиев провел двустороннюю встречу с Мишелем, на которой обсуждался переговорный процесс по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Предыдущая встреча лидеров Азербайджана, Армении и главы Евросовета состоялась 14 мая также в Брюсселе.