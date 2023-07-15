У посольства Израиля в Стокгольме не стали сжигать Тору и Библию

У дипмиссии собралось около 50 человек, большинство из которых - журналисты

СТОКГОЛЬМ, 15 июля. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла у посольства Израиля на улице Страндвэген в центре Стокгольма. Но сожжения священных книг - Торы и Библии, - не состоялось, передает в субботу с места событий корреспондент ТАСС.

У дипмиссии собралось около 50 человек, большинство из которых - журналисты. Организатор акции открыл свою сумку и достал оттуда зажигалку. Потом, обращаясь к журналистам, сказал по-шведски: "Я - мусульманин и ничего сжигать не буду".

После этого он бросил зажигалку на землю, достал Коран и продемонстрировал его всем. "Свобода слова не означает свободу сжигать священные книги. Надо уважать любую религию и жить в мире", - заявил он.

Акцию провел 30-летний мужчина. В своей заявке на манифестацию он написал, что это ответ на сожжение Корана возле мечети Стокгольма 28 июня и "символическое собрание ради свободы слова".

Президент Израиля Ицхак Герцог еще в пятницу осудил разрешение полиции Швеции сжечь свиток Торы у посольства своей страны в Стокгольме. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал разрешение на акцию позорной и призвал с уважением относиться к священным книгам всех религий. Министр иностранных дел Эли Коэн призвал Швецию предотвратить акцию.

В новость внесена правка (15:31 мск) - передается с исправлением в пятом абзаце, верно - разрешение полиции.