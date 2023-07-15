Президент Южной Кореи заявил, что нарастит военную помощь Украине

Как отметил Юн Сок Ёль, в 2022 году Сеул поставил Киеву каски и бронежилеты

СЕУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Республика Корея в 2023 году поставит Украине военную помощь нелетального характера в большем объеме, чем в 2022 году. Об этом в субботу заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Республика Корея продолжит оказывать необходимую Украине военную помощь. В прошлом году поставили <...> каски и бронежилеты. В этом году окажем военную помощь в больших масштабах", - сказал Юн Сок Ёль. Трансляцию вел телеканал Yonhap News TV.

В субботу президент Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ранее сотрудник администрации южнокорейского лидера сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".