Зеленский обсудил с Юн Сок Ёлем вопросы продовольственной и энергобезопасности

Президенты Украины и Южной Кореи также рассмотрели тему экономического сотрудничества

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Киев президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обсудил с ним вопросы продовольственной и энергобезопасности, а также экономическое сотрудничество.

В своем Telegram-канале он отметил, что это первый визит президента Южной Кореи на Украину.

В субботу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента сообщило, что южнокорейская сторона в ходе визита президента Юн Сок Ёля на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула. Сотрудник администрации указал, что южнокорейского лидера пригласил его коллега. Решению о визите предшествовали "внутренние дискуссии о его безопасности и необходимости", добавил он.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента избрания в прошлом году. Последний раз южнокорейский президент проводил встречу с Зеленским в мае этого года в Хиросиме, где проходил саммит Группы семи.