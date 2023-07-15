15 июля, 12:33,
обновлено 15 июля, 12:44

Папа Римский выступил против ареста наместника Киево-Печерской лавры

Понтифик призвал освободить митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выступил против заключения под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и призвал освободить его. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

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"Папа выступает против ареста митрополита Павла и призывает к его незамедлительному освобождению из-под стражи", - сказал он.

По словам Севастьянова, понтифик также осуждает любые репрессивные действия против священнослужителей. "Тем более митрополиты и епископы не должны подвергаться репрессивным действиям, в том числе за свои политические и религиозные взгляды, это мнение папы", - уточнил он.

Как сообщили в субботу на сайте РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых рассказал о преследовании митрополита Павла и попросил содействия в прекращении гонений против него. Послание в частности было направлено Папе Римскому Франциску.

Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа. Прокуратура просила суд отправить его под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его арестуют с вероятностью 99%. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаИталия
© Информационное агентство ТАСС
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