Лидер Южной Кореи заявил о расширении сотрудничества при восстановлении Украины

Юн Сок Ёль также сообщил, что договорился с украинским президентом Владимиром Зеленским о "скорейшей поставке предметов гуманитарной помощи"

СЕУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Сеул и Киев договорились расширить сотрудничество между правительствами и компаниями двух стран в проектах по восстановлению Украины. Об этом в субботу заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы договорились расширить сотрудничество между компаниями и правительствами ради восстановления Украины", - сказал Юн Сок Ёль. Трансляцию вел телеканал Yonhap News TV.

Южная Корея и Украина также договорились вместе работать над реализацией "украинской инициативы мира и солидарности", которая включает в себя южнокорейскую помощь гуманитарного характера, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении страны. Кроме того, Юн Сок Ёль сообщил, что договорился с коллегой о "скорейшей поставке предметов гуманитарной помощи, необходимых украинцам".

Южнокорейский лидер указал, что в прошлом году гуманитарная помощь оценивалась в $100 млн, в этом году она составит $150 млн. Юн Сок Ёль также затронул вопрос о финансовой помощи. "Ради финансовой стабильности Украины мы планируем в сотрудничестве со Всемирным банком оказать новую финансовую помощь", - сказал он.

В субботу президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Юн Сок Ёль среди прочего посетил Бучу и Ирпень. Ранее сотрудник администрации южнокорейского лидера сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".