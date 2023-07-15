Индия и ОАЭ договорились развивать сотрудничество в обороне

Стороны также согласились укреплять морскую безопасность

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян договорились укреплять морскую безопасность, а также активизировать шаги по наращиванию оборонительного потенциала двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их переговоров в Абу-Даби.

"Лидеры договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества для укрепления морской безопасности и связи в регионе, чтобы способствовать процветанию Индии и ОАЭ", - следует из заявления, текст которого опубликован на сайте индийского внешнеполитического ведомства. "Они также договорились активизировать <...> обмен опытом, обучение и наращивание потенциала в сфере обороны", - говорится в нем.

Моди прибыл в ОАЭ с официальным визитом в субботу. Как сообщило эмиратское информационное агентство WAM, его встретил наследный принц эмирата Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. В ходе переговоров они выразили удовлетворение стратегическим сотрудничеством двух стран. Кроме того, индийский премьер также обсудил вопросы устойчивого развития и сохранения окружающей среды с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султаном бен Ахмедом аль-Джабером.