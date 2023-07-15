Индия и ОАЭ заявили о готовности укреплять связи в области энергетики

Стороны также договорились об укреплении партнерства в сфере возобновляемых источников энергии и продовольственной безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Индия и Объединенные Арабские Эмираты намерены укреплять отношения в области энергетики, возобновляемых источников энергии и продовольственной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в субботу премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом арабского государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Лидеры договорились о дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в области энергетики, как в области нефти, газа, так и в области возобновляемых источников энергии. Обе стороны будут развивать сотрудничество в области зеленого водорода, солнечной энергии", - говорится в заявлении.

В документе указывается, что стороны также договорились об увеличении инвестиций по всему энергетическому спектру.

"Признавая важность продовольственной безопасности, лидеры вновь заявили о своей решимости повышать надежность и устойчивость цепочек поставок продовольствия и расширять торговлю продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, в том числе посредством проектов продовольственных коридоров в Индии", - указывается в заявлении.

Ранее Моди прибыл в ОАЭ с официальным визитом. В ходе встречи глава индийского правительства и президент арабского государства обсудили направления развития двусторонних отношений.