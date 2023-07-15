Лидер Южной Кореи заявил, что верит в экономическое "чудо на реке Днепр"

По словам Юн Сок Ёля, "в пользу этой возможности говорит история послевоенного восстановления и процветания Республики Корея"

СЕУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что верит в возможность экономического рывка на Украине, подобного "чуду на реке Ханган". Об этом он заявил в субботу во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Верю, что обязательно свершится чудо на реке Днепр. В пользу этой возможности говорит история послевоенного восстановления и процветания Республики Корея", - сказал Юн Сок Ёль во время своего первого визита на Украину. Трансляцию вел телеканал Yonhap News TV.

Стремительный экономический взлет Республики Корея с начала 1960-х годов получил название "чудо на реке Ханган". Несмотря на последствия Корейской войны (1950-1953 годы), за несколько десятилетий страна превратилась из одной из наименее развитых в мире в процветающую экономику с высокотехнологическими отраслями.

В субботу президент Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ранее сотрудник администрации лидера Южной Кореи сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".