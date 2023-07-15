Индия и ОАЭ договорились развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом

Индийский премьер-министр Нарендра Моди и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян "подчеркнули важность продвижения ценностей мира, сдержанности, мирного сосуществования и терпимости"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян договорились развивать сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их переговоров в Абу-Даби.

"Лидеры подтвердили свою совместную приверженность борьбе с экстремизмом и терроризмом, включая трансграничный терроризм, во всех формах как на региональном, так и на международном уровнях, - следует из заявления, текст которого опубликован на сайте индийского внешнеполитического ведомства. - Они договорились о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и финансированием терроризма". В связи с этим премьер Индии и президент ОАЭ "подчеркнули важность продвижения ценностей мира, сдержанности, [мирного] сосуществования и терпимости".

Моди прибыл в ОАЭ с официальным визитом в субботу. Как сообщило эмиратское информационное агентство WАМ, его встретил наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. В ходе переговоров они выразили удовлетворение стратегическим сотрудничеством двух стран. Кроме того, индийский премьер также обсудил вопросы устойчивого развития и сохранения окружающей среды с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султаном бен Ахмедом аль-Джабером.