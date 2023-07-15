Депутат парламента Ливана пострадал при разгоне израильскими военными митинга на границе

Инцидент произошел в районе Зыбдин

БЕЙРУТ, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии применили в субботу слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона ливанских активистов, собравшихся на митинг в пограничном районе Зыбдин. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в шиитском движении "Амаль".

"В результате депутат парламента Касем Хашем получил легкое ранение в ногу резиновой картечью при разрыве гранаты, брошенной израильским солдатом", - уточнил собеседник. Сам пострадавший депутат заявил журналистам, что акции ливанской общественности с требованием прекратить израильскую оккупацию селения Гаджар и ферм Шебаа будут продолжаться. "Действия израильских военных нас не остановят, - сказал он. - Эта земля принадлежит Ливану, и Израиль должен ее возвратить".

Напряженность на юге Ливана возросла после того, как сторонники шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах" установили в начале июля палатки вблизи селения Гаджар и ферм Шебаа, которые остались под контролем израильских войск после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году.

12 июля израильские военные пресекли вылазку членов "Хезболлах", которые пытались демонтировать камеры видеонаблюдения возле поселка Эль-Бустан. Были ранены три человека.

Командование Временными силами ООН в Ливане призвало стороны к сдержанности и направило дополнительные патрули миротворцев на границу, где после конфликта 2006 года действует режим прекращения огня. В свою очередь подразделения ливанской армии блокировали проходы к пограничным заграждениям и не пропускают к ним местных активистов.

10 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Абдалла Бу Хабиб заявил, что Ливан направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил еврейское государство в произвольном изменении линии сухопутной границы в 13 точках.