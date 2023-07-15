Мезенцев: традиционные ценности не будут отринуты под влиянием Запада и новых технологий

По словам госсекретаря Союзного государства, это позволит Белоруссии, РФ и дружественным странам не поддаться вновь на уловки Европы и США

ВИТЕБСК, 15 июля. /ТАСС/. Вечные, традиционные ценности не утратят своего значения под влиянием привнесенных Западом новых веяний и технологий, что позволит Белоруссии, России и дружественным странам не поддаться вновь на уловки Европы и США. Такое мнение на встрече с молодежью "#В_диалоге" в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" выразил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Никогда вечные ценности - товарищество, надежность, гражданская позиция, уважение к старшим - не будут отринуты новыми технологиями и привнесенными на нашу землю, особенно на рубеже 90-х годов, новыми ценностями", - сказал он.

Обращаясь к представителям молодежи, Мезенцев подчеркнул, что их сверстники "в России, СНГ, дружественных странах тоже через четверть века возьмут ответственность" за "ту землю, где господь всех призвал жить, работать, своим примером показывать", что народы этих стран - порядочные, честные, надежные и открытые.

Глобальный обман

Госсекретарь предостерег молодое поколение от повторения ошибок прошлого. "Да, комфорт. Комфорта в Советском Союзе было меньше, чем во многих странах Запада, это правда. Да, свобода. Тогда казалось, что у нас свободы меньше, чем на Западе. Во многом на этом в отношении миллионов людей сыграл очень умный, тонкий, но коварный враг", - пояснил он, добавив, что жители и руководство СССР в то время "этого не очень понимали".

По словам госсекретаря, "руководство единой страны, второй державы мира с уникальной культурой, промышленным потенциалом, научными разработками, очень образованным, сильным населением, где уважение к человеку было государственной политикой" поверило "посулам к равному диалогу с малыми странами Европы, странами североамериканского континента". Мезенцев подчеркнул, что в результате "равного диалога не получилось, получился глобальный обман".

Новые и старое

Госсекретарь выразил уверенность в том, что новые технологии не смогут заменить проверенные временем ценности. "Никакое голосовое сообщение, наговоренное механической машине, не заменит диалог, и, наверное, никогда классическую книгу, которой более полтысячи лет, не заменит электронная", - напутствовал он представителей молодежи.

Выступая в пятницу на круглом столе, состоявшемся в рамках Дней Союзного государства на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", Мезенцев рассказал, что Украина, поддавшись на заведомо невыполнимые посулы Запада, предала славянское братство и единую историю. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 13 июля на торжественной церемонии открытия "Славянского базара", отметил, что в настоящее время "славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность". При этом он пожелал, чтобы на фестивале всегда звучали "лучшие мелодии и голоса не только белорусских мастеров искусств, но и близких России, Украины, соседних славянских народов, да и многих других народов".