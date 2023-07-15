Мезенцев: Запад хочет стереть память о победе над нацизмом в Великую Отечественную войну

По словам госсекретаря Союзного государства, с Запада часто звучат призывы "прекратить оглядываться и укорять западников, что многие поддерживали фашизм"

ВИТЕБСК, 15 июля. /ТАСС/. Страны СНГ и постсоветского пространства не имеют права забыть о подвиге солдат Великой Отечественной войны, несмотря на все попытки Запада добиться этого. Такое мнение на встрече с молодежью "#В_диалоге" в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" выразил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"С Запада нам много раз сказали, зачем вы так много, долго разговариваете о подвиге солдата Великой Отечественной войны. - сказал он. - Успокойтесь и забудьте, говорите о сегодняшних проблемах, новых ценностях, о проблемах новых сообществ".

Мезенцев добавил, что с Запада часто звучат призывы "прекратить оглядываться и укорять западников, что многие поддерживали фашизм". "Это говорят те люди, кому стыдно за своих отцов и дедов, и кто по-своему разделяет ту фашистскую, нацистскую идеологию", - пояснил госсекретарь.

По его словам, те, "кто не смогли отделить зерна от плевел, поддались на эту идеологию, в том числе на постсоветском пространстве, что привело к сложным и тяжелым последствиям". "Мы согласиться и подлаживаться под это вдавливание, лукавство, хитрость и подлость не можем и не имеем права. И даже не потому, что не хотим. Мы права не имеем. Долг наш такой - не подлаживаться, а защищать историческую память", - сказал Мезенцев. Госсекретарь добавил, что "идет война с мертвыми, которые не могут ответить, а это самая подлая война".

Ранее в ходе встречи с молодежью Мезенцев выразил уверенность в том, что традиционные ценности, поддерживаемые в странах СНГ, не утратят своего значения под влиянием привнесенных Западом новых веяний и технологий. Он призвал расширить формат патриотического проекта "Поезд памяти" и пригласить к участию в нем в следующем году все страны СНГ.

"Поезд памяти" - военно-патриотический проект, впервые реализованный в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии в партнерстве с РЖД. С 22 июня по 4 июля прошлого года около 200 путешествовавших в специализированном железнодорожном составе старшеклассников из всех регионов России и Белоруссии посетили города, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. В их числе белорусские Брест, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Минск и российские Смоленск, Вязьма, Ржев, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков. В этом году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России.