СМИ: Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи из-за плохого самочувствия

По сведениям радиостанции Kan, премьер-министр Израиля приехал в госпиталь в сопровождении своего кортежа и был направлен на обследование

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в субботу из своего дома в прибрежном городе Кейсария в отделение неотложной помощи больницы Tel HaShomer близ Тель-Авива после того, как почувствовал себя плохо. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, премьер приехал в госпиталь в сопровождении своего кортежа и был направлен на обследование. Kan указывает со ссылкой на источники в канцелярии, что глава кабмина сейчас чувствует себя хорошо и прибыл в госпиталь для прохождения медицинского тестирования.

12-й канал израильского ТВ сообщает, что в Tel HaShomer прибыл личный врач 73-летнего Нетаньяху Цви Беркович. "Его [премьера] состояние хорошее и стабильное, он проходит обследование", - цитирует медика телеканал.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован 5 октября 2022 года из-за недомогания. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников. Радиостанция Kan утверждала тогда, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди, а пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.