По сведениям газеты, в последнее время показатели потерь техники снизились до 10%

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Украинские войска с начала контрнаступления потеряли порядка 20% техники и вооружений, сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По ее сведениям, в последнее время показатели потерь техники снизились до 10%, это связано с тем, что на многих направлениях ВСУ фактически остановились и не предпринимают попыток продвинуться вперед.

Отмечается, что представители американской администрации согласились раскрыть лишь процент потерь техники, отказавшись предоставлять даже приблизительные цифры уничтоженных вооружений.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что российские войска уничтожили 16 танков Leopard, что составляет практически 100% поставленных ВСУ Польшей и Португалией машин этого типа.