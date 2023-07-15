15 июля, 14:34
Военная операция на Украине

NYT: Украина с начала контрнаступления потеряла 20% техники и вооружений

По сведениям газеты, в последнее время показатели потерь техники снизились до 10%

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Украинские войска с начала контрнаступления потеряли порядка 20% техники и вооружений, сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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По ее сведениям, в последнее время показатели потерь техники снизились до 10%, это связано с тем, что на многих направлениях ВСУ фактически остановились и не предпринимают попыток продвинуться вперед.

Отмечается, что представители американской администрации согласились раскрыть лишь процент потерь техники, отказавшись предоставлять даже приблизительные цифры уничтоженных вооружений.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что российские войска уничтожили 16 танков Leopard, что составляет практически 100% поставленных ВСУ Польшей и Португалией машин этого типа. 

Теги:
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