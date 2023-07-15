Лидеры Армении, Азербайджана и ЕС договорились активизировать процессы по урегулированию

В армянском правительстве отметили, что также обсуждался процесс подписания мирного договора между двумя странами

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель ЕС Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе договорились активизировать работу по урегулированию всего спектра обсуждаемых вопросов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи был отмечен углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызванный незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора. Обсуждались процессы по демаркации и безопасности границ между двумя странами, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктур, соглашение об урегулировании отношений между двумя странами, и достигнута договоренность активизировать работу по урегулированию обсуждаемых вопросов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что также обсуждался процесс подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, вопросы права и безопасности народа Нагорного Карабаха, связанные с заключенными, пропавшими без вести, и другие гуманитарные вопросы.