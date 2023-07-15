Президент Венгрии примет участие в форуме "Крымская платформа" в Киеве

По информации интернет-издания Telex, Каталин Новак сможет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак посетит 23 августа Киев, где примет участие в форуме "Крымская платформа". Об этом сообщило в субботу венгерское интернет-издание Telex со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент республики Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и будет участвовать в предстоящем 23 августа в Киеве заседании "Крымской платформы", - сообщила пресс-служба в ответ на запрос Telex. Перед поездкой в Киев Новак посетит Закарпатье, чтобы 20 августа вместе с проживающим там венгерским меньшинством отметить праздник - День святого Иштвана.

Telex считает, что Новак сможет встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они уже встречались в Киеве в ноябре 2022 года. Официального сообщения для всех СМИ о предстоящей поездке президента Венгрии ее пресс-служба не распространяла, ответив лишь на вопрос одного из изданий.

23 августа 2021 года в Киеве при участии 40 стран состоялось первое заседание форума "Крымская платформа", который, согласно принятой декларации, стал площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.