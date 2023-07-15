Алиев и Пашинян обсудили конкретные шаги по урегулированию в регионе

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул интенсивный и продуктивный характер встреч на высшем уровне

БАКУ, 15 июля. /ТАСС/. Лидеры Азербайджана и Армении обсудили на переговорах в Брюсселе конкретные шаги по нормализации ситуации на Южном Кавказе. Об этом заявил журналистам по итогам переговоров глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию на Южном Кавказе", - цитирует Мишеля азербайджанское информационное агентство Trend. Глава Евросовета подчеркнул интенсивный и продуктивный характер встреч на высшем уровне, прошедших в Вашингтоне и Брюсселе.

"Мы переживаем один из самых сложных этапов. Я воздаю должное двум лидерам за их твердую приверженность мирному процессу и призываю их к дальнейшим смелым шагам, благодаря которым можно будет обеспечить прогресс на пути к нормализации отношений", - добавил Мишель.

Ситуацию в регионе Мишель назвал неустойчивой. "Нынешнее положение дел явно неустойчиво и никому не выгодно. Мы также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию", - отметил он.

По словам главы Евросовета, на встрече также обсуждался ряд гуманитарных вопросов, в том числе возможность доставки гуманитарных грузов для проживающих в Карабахе армян по маршруту, проходящему через города Барда и Агдам.

"Стороны также добились прогресса за последние два месяца в своих решениях, направленных на разблокирование транспортных коммуникаций. Мы обсудили условия будущих транспортных соглашений", - добавил он. Глава Евросовета пригласил Алиева и Пашиняна провести еще одну встречу в подобном формате "после завершения лета".