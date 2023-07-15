Президент ЮАР провел телефонные переговоры с Путиным и генсеком ООН

Как отметил официальный представитель Сирила Рамапосы Винсент Магвенья, обсуждалась "мирная миссия лидеров стран Африки и необходимость устойчивого решения проблемы вывоза зерна из России и с Украины на мировые рынки"

ПРЕТОРИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор состоялся в субботу у президента ЮАР Сирила Рамапосы с российским лидером Владимиром Путиным после того, как Рамапоса провел телефонную беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"У президента Рамапосы состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по поводу продолжающихся переговоров между Россией и ООН по черноморской зерновой инициативе, - отметил Магвенья в Twitter. - Обсуждалась также мирная миссия лидеров стран Африки и необходимость устойчивого решения проблемы вывоза зерна из России и с Украины на мировые рынки".

Магвенья отметил, что Рамапоса продолжит дальнейшие обсуждения этих вопросов с лидерами стран и генсеком ООН. "В рамках продолжающихся переговоров по украинскому конфликту и черноморской зерновой инициативе президент Рамапоса также провел 13 июля телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил Магвенья.