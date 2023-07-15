СМИ: военные США переправили в Ирак десятки автоцистерн с сирийской нефтью

По сведениям агентства SANA, автоколонна пересекла пограничный пункт "Эль-Валид" на сирийско-иракской границе

БЕЙРУТ, 15 июля. /ТАСС/. Американские военнослужащие переправили из Сирии на территорию соседнего Ирака по меньшей мере 35 автоцистерн с сирийской нефтью. Об этом сообщило в субботу сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным агентства, автоколонна пересекла пограничный пункт "Эль-Валид" на сирийско-иракской границе и направилась на контролируемые США базы на севере Ирака. Отмечается, что сопровождали колонну бойцы курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.

Сирийские СМИ неоднократно информировали о том, что западная коалиция во главе с США оказывает содействие курдской автономной администрации в налаживании нефтедобычи на законсервированных ранее скважинах.