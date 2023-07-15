Встреча Мишеля с Пашиняном и Алиевым закончилась без принятых решений

Глава Евросовета заявил о намерении созвать следующее собрание "по завершении лета"

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел шестую по счету встречу с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в рамках усилий по политическому урегулированию между странами, однако никаких решений по ее итогам принято не было.

Мишель в беседе с журналистами сообщил, что обсудил с Пашиняном и Алиевым все вопросы ведущихся переговоров, среди которых признание сторонами суверенитета и территориальной целостности друг друга, открытие Лачинского коридора, права и безопасность армян в Нагорном Карабахе, гуманитарная ситуация, освобождение военнопленных. В то же время он не сообщил о принятии каких-либо решений по итогам переговоров.

"Реальный прогресс зависит от следующих шагов в ближайшем будущем. Насилие и жесткая риторика должны быть прекращены", - подчеркнул Мишель.

Он добавил, что намерен созвать следующую встречу "по завершении лета". "Я подчеркнул свое намерение созвать следующую встречу в Брюсселе по завершении лета, а также провести встречу с лидерами Франции и Германии на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде", - пояснил Мишель.

Предыдущая встреча лидеров Азербайджана, Армении и главы Евросовета состоялась 14 мая также в Брюсселе.